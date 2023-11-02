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Израильские артиллеристы ответили на вылазки
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  • Опубликована сегодня в 12:58

Израильские артиллеристы ответили на вылазки "Хезболлаха" в Ливане обстрелом

В ответ на вылазки бойцов вооруженного крыла "Хезболлах" в пограничные районы Ливана, артиллерия израильской армии начала обстрел указанных территорий. По данным агентства Al Wataniya, противник выпустил не менее 30 снарядов в окрестностях населенных пунктов в районе Вади-Алейк.

Дополнительно, артиллерийский огонь был открыт по поселкам Аит-эш-Шааб и Рамие, которые находятся в западном секторе юга Ливана и являются активными районами для формирований палестинского сопротивления.

Ранее беспилотные аппараты ВВС Израиля провели атаку на южные селения Айтарун, Блида и Мейс-эль-Джебель. Командование ЦАХАЛа утверждает, что удары были нанесены по военной инфраструктуре "Хезболлах", складам с оружием и огневым позициям.

В районе Ваззани на юге Ливана были обнаружены тела двух пастухов, которые погибли в результате израильского обстрела. Ливанские военнослужащие и миротворцы ООН начали операцию по их поиску, но были вынуждены прервать ее из-за наступившей темноты и обнаруженных мин на местности.

С начала борьбы между израильской армией и "Хезболлах", которая началась 8 октября в пограничных районах, количество жертв достигло 62 человек, из которых 49 - боевики "Хезболлаха". Из-за израильских обстрелов и авианалетов, 29 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них временно разместились в городах Набатия и Тир, где их устройство происходит в школах.

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