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  • Опубликована сегодня в 11:27

"Хезболлах" остерегается вступать в конфронтацию с Израилем, считают эксперты

Эксперты отмечают, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" старается избегать открытой конфронтации с Израилем, особенно в свете действий США, которые выразили решимость предотвратить эскалацию конфликта. Эта позиция определяется и ролью Соединенных Штатов.

Администрация президента Джо Байдена направляет авианосец в восточное Средиземноморье, отправляя ясное предупреждение "Хезболлах" и Ирану о последствиях дальнейшей эскалации. Исследователи считают, что "Хезболлах" и его иранский союзник боятся прямого столкновения с американскими вооруженными силами.

Тем не менее, эксперты также подчеркивают, что вступление "Хезболлах" в конфликт с Израилем могло бы не найти широкой поддержки в Ливане. Вмешательство этой шиитской группировки в конфликт вызвало бы огромный риск, и "Хезболлах" предпочитает скорее наблюдать за действиями палестинцев и совершать символические атаки на Израиль.

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