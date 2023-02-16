Литовские власти в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь, не указав причины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета страны Восточной Европы.
Ранее поступила информация, что Литва закрывает железнодорожный пункт пропуска на границе с Белоруссией до 2024 года, пока он не будет оборудован системой рентген-контроля во избежание ввоза контрабанды
Силы ПВО Севастополя сбили два украинских беспилотника
Об этом сообщил губернатор Михаил Разожаев в своём Telegram-канале
Блинкен совершит рабочую поездку в Германию, Турцию и Грецию
Рабочая поездка пройдет в период с 16 по 22 февраля
Вице-президент Зверева: кинофестиваль "Дух огня" сохранил международный статус
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Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"
Это означает, что в дальнейшем содержание книг жанра нон-фикшн будет содержать ключевые идеи произведения без использования оригинального текста или определенных отрывков