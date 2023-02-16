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  • Опубликована сегодня в 8:52

Литва приостановила транспортное движение на границе с Белоруссией

Литовские власти в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь, не указав причины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета страны Восточной Европы.

Ранее поступила информация, что Литва закрывает железнодорожный пункт пропуска на границе с Белоруссией до 2024 года, пока он не будет оборудован системой рентген-контроля во избежание ввоза контрабанды

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