Литовские власти в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь, не указав причины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета страны Восточной Европы.

Ранее поступила информация, что Литва закрывает железнодорожный пункт пропуска на границе с Белоруссией до 2024 года, пока он не будет оборудован системой рентген-контроля во избежание ввоза контрабанды