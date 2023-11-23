Сильный ветер замедляет движение судов в Клайпедском порту Литвы

Штормовой ветер стал причиной ограничения судоходства в Клайпедском государственном морском порту Литвы. Об этом сообщила дирекция порта.

"Ветер усилился до штормовых значений. Его скорость составляла 20-26 м/с., а к утру четверга в порывах усилилась до 30 м/с. В порту в связи с этим временно ограничено судоходство", - говорится в сообщении. Входа в порт и выхода из Клайпеды ожидают по одному судну.