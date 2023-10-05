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Литва просит финансовую поддержку для обеспечения стабильности транзита украинского зерна через Клайпедский порт
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  • Опубликована сегодня в 15:53

Литва просит финансовую поддержку для обеспечения стабильности транзита украинского зерна через Клайпедский порт

Президент Литвы, Гитанас Науседа, подчеркнул важность финансовой поддержки для обеспечения стабильности маршрута транзита украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт.

Он выразил надежду на частичное финансирование со стороны Европейского союза, отметив, что балтийский маршрут становится важной альтернативой, особенно в случае возникновения трудностей на южном направлении.

Ранее еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов от Литвы, Виргиниюс Синкявичюс, заявил, что ЕС не планирует финансово поддерживать транзит украинского зерна через Литву.

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