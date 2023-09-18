Огромная пробка из 100 большегрузов образовалась на границе Литвы и Калининградской области

На единственном действующем участке российско-литовской границы в Калининградской области, в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское", наблюдается значительная очередь большегрузных автомобилей. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Калининградской областной таможни, на данный момент ожидает выезда в соседнюю Литву 100 транспортных средств. Еще 25 машин, которые уже оформлены российской стороной, находятся на нейтральной полосе между пунктами пропуска. При этом въезд в регион остается свободным.

Ситуация, когда в очереди на выезд в Литву находится 100 грузовых автомобилей, фиксируется впервые за последние два месяца. Этот рост начался с минувшего понедельника, когда в ожидании выезда в Литву было порядка 40 фур.

По словам представителя российской таможни Оксаны Ивановой, литовская сторона не предоставила официальных разъяснений по этой ситуации, но очевидно, что процесс работы у них в последние дни замедлился.

На данный момент сотрудники таможенного поста МАПП "Чернышевское" оформили на въезд в Россию 147 большегрузов и на выезд - 152 грузовых автомобиля за сутки.

В общей сложности за последние сутки через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные в автомобильных пунктах пропуска, в Республику Польшу и Литовскую Республику отправились 155 грузовых и 320 легковых автомобилей, в Российскую Федерацию прибыли 163 грузовых и 307 легковых транспортных средств.

Важно отметить, что в Калининградской области есть четыре пункта пропуска через границу с Литвой, но два из них не работают из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Также в апреле 2022 года был закрыт для реконструкции исторический мост королевы Луизы, который использовался для пересечения границы. Все грузовые потоки теперь направляются через единственный МАПП "Чернышевское".