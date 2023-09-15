Журова разочарована решением Науседы лишить Дробязко литовского гражданства

Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение об аннулировании гражданства фигуристке Маргарите Дробязко. Эту информацию сообщил портал Delfi. Указ об аннулировании был подписан 15 сентября самим президентом. Причиной этого решения стало выступление Маргариты Дробязко в шоу "Лебединое озеро" в Сочи, организованном олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, что вызвало негодование в контексте конфликта на Украине.

Депутат Государственной Думы Светлана Журова выразила своё разочарование по этому поводу в комментарии для "Газета.ru". Она подчеркнула, что она горестно воспринимает данное действие Литвы, особенно учитывая, что Маргарита Дробязко приносила своей стране медали в спорте. Депутат Журова добавила, что фигуристка никогда не высказывала негативных комментариев о Литве и не совершала ничего, что могло бы навредить стране. Её участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки было всего лишь художественным выступлением.

Маргарита Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году за свои выдающиеся спортивные достижения, представляя страну на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Вместе с Ванагасом Дробязко она выступала на пяти Олимпиадах (1992, 1994, 1998, 2002, 2006) в дисциплине танцев на льду, их лучшим результатом было пятое место на Играх 2002 года. Она также является тринадцатикратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее Маргарита Дробязко уже высказывалась по поводу давления со стороны литовских властей в отношении её гражданства. Она подчеркнула, что не намерена сохранять литовский паспорт за счёт предательства своей родной стране, где она выросла и где находятся её семья и друзья.