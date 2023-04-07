Книжный сервис "Литрес" интегрировал весь ассортимент и продажи на Ozon, что позволит библиотеке электронных книг увеличить выручку на 5% в 2023 году. Об этом сообщает пресс-релиз компании.

"В ближайшее время на витрине маркетплейса будет представлен весь цифровой каталог книжного сервиса - более 1 млн электронных и аудиокниг, спектаклей и подкастов, включая новинки, бестселлеры, а также книги digital-авторов "Литрес"

Напомним, что первоначально Ozon стартовал как книжный интернет-магазин, поэтому, по прогнозам маркетплейса, доля аудио и цифровых изданий может вырасти до 21% к 2026 году. К текущему моменту сокращается доля печатных изданий.