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  • Опубликована сегодня в 9:16

"Литрес" и Ozon объединили сервисы продаж цифрового контента

Книжный сервис "Литрес" интегрировал весь ассортимент и продажи на Ozon, что позволит библиотеке электронных книг увеличить выручку на 5% в 2023 году. Об этом сообщает пресс-релиз компании.

"В ближайшее время на витрине маркетплейса будет представлен весь цифровой каталог книжного сервиса - более 1 млн электронных и аудиокниг, спектаклей и подкастов, включая новинки, бестселлеры, а также книги digital-авторов "Литрес"

Напомним, что первоначально Ozon стартовал как книжный интернет-магазин, поэтому, по прогнозам маркетплейса, доля аудио и цифровых изданий может вырасти до 21% к 2026 году. К текущему моменту сокращается доля печатных изданий.

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