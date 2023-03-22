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  • Опубликована сегодня в 21:06

В Лисичанске погиб житель города в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате очередного обстрела со стороны ВСУ частного сектора в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб мирный житель - жучина. Об этом сообщили в мэрии города.

Также стало известно, что в жилые дома попало около десяти снарядов.

Ранее, 5 марта, Лисичанск подвергся удару от украинских войск, в связи с чем погиб один мужчина, а еще семь человек получили ранения.

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