В результате очередного обстрела со стороны ВСУ частного сектора в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб мирный житель - жучина. Об этом сообщили в мэрии города.

Также стало известно, что в жилые дома попало около десяти снарядов.

Ранее, 5 марта, Лисичанск подвергся удару от украинских войск, в связи с чем погиб один мужчина, а еще семь человек получили ранения.