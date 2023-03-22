В результате очередного обстрела со стороны ВСУ частного сектора в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб мирный житель - жучина. Об этом сообщили в мэрии города.
Также стало известно, что в жилые дома попало около десяти снарядов.
Ранее, 5 марта, Лисичанск подвергся удару от украинских войск, в связи с чем погиб один мужчина, а еще семь человек получили ранения.
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