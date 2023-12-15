Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона

Совет ордена Почетного легиона Франции рассматривает вопрос о соответствии актера Жерара Депардье статусу носителя высшей награды страны. Об этом объявила министр культуры Рима Абдюль-Малак в интервью телеканалу France 5, сообщает ТАСС.

Абдюль-Малак отметила, что великий канцлер ордена генерал Франсуа Лекуантр сообщил о начале административной процедуры для оценки возможного временного лишения Депардье орденских привилегий или отзыва самой награды. Министр подчеркнула, что данное решение полностью в компетенции ордена.

Предварительно стало известно, что актер, обладающий российским гражданством, испытывает трудности из-за новых обвинений в сексуальных домогательствах. Отмечается, что он глубоко переживает данную ситуацию, особенно учитывая отсутствие судебных решений по предыдущим обвинениям.

Эти обвинения всплыли после интервью актрисы Элен Даррас, которая утверждает, что была подвергнута домогательствам в 2007 году. Другая актриса Шарлот Арну также обвиняла Депардье в сексуальном насилии с 2018 года, и ее иск находится на рассмотрении в апелляционном порядке после отклонения судом первой инстанции из-за отсутствия подтверждающих доказательств.