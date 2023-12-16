Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.12.2023 : 89,6966
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.12.2023 : 98,4186
Юрист Алешкин рассказал, кого могут лишить гражданства РФ за преступления
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 9:37

Юрист Алешкин рассказал, кого могут лишить гражданства РФ за преступления

В результате операции сотрудников МВД, проведенной 13 декабря, у двух мигрантов, пойманых за продажу наркотиков, были изъяты российские паспорта.

Согласно закону о гражданстве, вступившему в силу 26 октября, лицо может быть лишено приобретенного гражданства при совершении определенных преступлений. Адвокат и кандидат юридических наук Андрей Алешкин отметил, что это решение типично для случаев с приобретенным гражданством и введено в Уголовно-процессуальный закон в качестве дополнительной меры пресечения, сообщает Pravda.Ru.

Эксперт Сыртланов подчеркнул, что лишение гражданства может выступать в роли дополнительного наказания, применяемого после штрафа или лишения свободы. Важно отметить, что лишение гражданства применимо только к тем, кто его приобрел, так как гражданство по рождению сохраняется согласно Конституции.

Эксперт также подчеркнул, что данная практика направлена на предотвращение будущих правонарушений и может привести к потере возможности проживания в России в качестве дополнительного наказания.

Мир

Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона

Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона

Совет ордена Почетного легиона Франции рассматривает вопрос о соответствии актера Жерара Депардье статусу носителя высшей награды страны.

Читать полностью
Во Франции восхищены мнением Путина о лидерах ЕС

Во Франции восхищены мнением Путина о лидерах ЕС

Французский политик поддержал речь Путина, в которой он высказался о лидерах ЕС

Читать полностью

Общество

В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий

В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий в городе Горловка Донецкой Народной Республики в учреждениях образования и культуры начали функционировать пункты обогрева.

Читать полностью
Минсельхоз плотно занялся работой над стабилизацией стоимости яиц

Минсельхоз плотно занялся работой над стабилизацией стоимости яиц

На данный момент ведомство утвердило три вида мер, которые будут приняты в ближайшее время.

Читать полностью

Новости