В результате операции сотрудников МВД, проведенной 13 декабря, у двух мигрантов, пойманых за продажу наркотиков, были изъяты российские паспорта.
Согласно закону о гражданстве, вступившему в силу 26 октября, лицо может быть лишено приобретенного гражданства при совершении определенных преступлений. Адвокат и кандидат юридических наук Андрей Алешкин отметил, что это решение типично для случаев с приобретенным гражданством и введено в Уголовно-процессуальный закон в качестве дополнительной меры пресечения, сообщает Pravda.Ru.
Эксперт Сыртланов подчеркнул, что лишение гражданства может выступать в роли дополнительного наказания, применяемого после штрафа или лишения свободы. Важно отметить, что лишение гражданства применимо только к тем, кто его приобрел, так как гражданство по рождению сохраняется согласно Конституции.
Эксперт также подчеркнул, что данная практика направлена на предотвращение будущих правонарушений и может привести к потере возможности проживания в России в качестве дополнительного наказания.
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