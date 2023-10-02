Житель Камчатки, ранее гражданин Украины, лишился российского гражданства в результате приговора, вынесенного за его публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, направленным против граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы безопасности России по региону.

Согласно статье 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", Управлением Министерства внутренних дел России по Камчатскому краю было отменено решение Управления Федеральной миграционной службы России по Камчатскому краю о предоставлении гражданства России этому лицу.

Правоохранительные органы выявили, что за последние полтора года данный мужчина систематически размещал на платформе "ВКонтакте" призывы к насильственным актам, таким как расстрелы, убийства и сожжение всех российских граждан и представителей власти. Осужденный получил российское гражданство в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.

Ранее подобные меры были применены к другому жителю этого региона, осужденному за публичное оправдание и пропаганду терроризма. В настоящее время оба осужденных отбывают наказание в исправительных колониях общего режима.