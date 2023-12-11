Турецкая лира достигла исторического минимума

В понедельник курс турецкой лиры к доллару впервые в истории превысил отметку в 29 лир за $1. Об этом свидетельствуют данные торгов на терминале TradingView.

На пике лира обвалилась до 29,12 лир за доллар. По последним данным на 14:00 мск, стоимость лиры составляет 28,99 за доллар. За год национальная валюта Турции потеряла 35% своей стоимости.

Как сообщает Reuters, резкое падение лиры произошло на фоне ослабления валютного контроля после повторного избрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Новое правительство в начале своей деятельности повысило ключевую ставку с 8,5% до 40%, однако в конце ноября огласило о скором завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

В конце ноября турецкие власти объявили о своем намерении снизить годовую инфляцию в стране почти вдвое, с текущих 65% до 34% к 2024 году. Инфляция в стране возросла с минимума в июне 2021 года до 60% к сентябрю текущего года. После достижения цели в 2024 году финансовые власти стремятся установить стабильные значения инфляции. Прогноз Центробанка предполагает снижение инфляции до 33% в 2024 году и до 15% в 2025 году.