"Позор губернатору и руководству кладбища": Липовой о противодействии в Смольном захоронению героя СВО Меньшикова

Власти Петербурга могут отказываться идти навстречу сослуживцам героя СВО "вагнеровца" Дмитрия Меньшикова с организацией похорон из-за материальной заинтересованности, считает председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
По его словам, происходящий в Петербурге скандал является позором для города, а в первую очередь для самого губернатора Александра Беглова. Липовой считает, что бюрократические проволочки могут быть просто попыткой получить дополнительную прибыть.
"То, что сегодня происходит в Питере, это позор. В первую очередь, позор губернатору, администрации и руководству кладбища, которое из любой трагедии и беды народа пытается выкачать себе дополнительную прибыль. Судя по всему, вопрос встал о какой-то материальной заинтересованности", — заявил он.
Напомним, в Петербурге с 12 декабря пытаются добиться разрешения на захоронение погибшего в зоне СВО героя Дмитрия Меньшикова на "Аллее Славы". Администрация Белоостровского кладбища предлагает похоронить бойца на впопыхах созданной "Аллее Доблести", однако в ЧВК "Вагнер" это называют профанацией из-за формального статуса аллеи.
Прокомментировал ситуацию и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что администрация Белоостровского кладбища хочет захоронить Меньшикова отдельно от остальных военнослужащих, что в ЧВК считают неприемлемым.
На скандал отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что власти Петербурга обязаны помочь в похоронах военнослужащих, независимо от их статуса.
Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили зачистку Яковлевки и ее окрестностей
Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили зачистку населенного пункта Яковлевка и его окрестностей.
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь: Пригожин объяснил принципы работы ЧВК "Вагнер"
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин назвал правило ЧВК "Вагнер" при взятии новых территорий. Он отметил, что не стоит говорить об успехах минимум один день.
В ЧВК "Вагнер" не выбирали предложенную Смольным "Аллею Доблести" для захоронения Меньшикова — СМИ
Представитель ЧВК "Вагнер" заявил об отказе организовать похороны героя спецоперации России в Донбассе Дмитрия Меньшикова на "Аллее Доблести", которую предложили в Смольном.
"Беглов примерил на себя обязанности Господа Бога": Пригожин об отказе Смольного похоронить бойца ЧВК "Вагнер" на Аллее Славы
В ситуации с запретом на захоронение с почестями героически погибшего бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова будет поставлена точка, а память о нем сохранится в веках.