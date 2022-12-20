"Позор губернатору и руководству кладбища": Липовой о противодействии в Смольном захоронению героя СВО Меньшикова

Власти Петербурга могут отказываться идти навстречу сослуживцам героя СВО "вагнеровца" Дмитрия Меньшикова с организацией похорон из-за материальной заинтересованности, считает председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, происходящий в Петербурге скандал является позором для города, а в первую очередь для самого губернатора Александра Беглова. Липовой считает, что бюрократические проволочки могут быть просто попыткой получить дополнительную прибыть.

"То, что сегодня происходит в Питере, это позор. В первую очередь, позор губернатору, администрации и руководству кладбища, которое из любой трагедии и беды народа пытается выкачать себе дополнительную прибыль. Судя по всему, вопрос встал о какой-то материальной заинтересованности", — заявил он.

Напомним, в Петербурге с 12 декабря пытаются добиться разрешения на захоронение погибшего в зоне СВО героя Дмитрия Меньшикова на "Аллее Славы". Администрация Белоостровского кладбища предлагает похоронить бойца на впопыхах созданной "Аллее Доблести", однако в ЧВК "Вагнер" это называют профанацией из-за формального статуса аллеи.

Прокомментировал ситуацию и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что администрация Белоостровского кладбища хочет захоронить Меньшикова отдельно от остальных военнослужащих, что в ЧВК считают неприемлемым.

На скандал отреагировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что власти Петербурга обязаны помочь в похоронах военнослужащих, независимо от их статуса.