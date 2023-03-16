Военкор Линин рассказал в эфире "Первого канала" о боевой работе ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Отряды ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение на Бахмутском направлении, несмотря на все трудности, связанные со штурмом укрепленной обороны ВСУ в городской застройке. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал военный корреспондент Евгений Линин.

"Бахмут остается зоной ответственности исключительно ЧВК "Вагнер". Здесь продолжаются городские бои. Штурмовые отряды ЧВК продолжают движение к центру города одновременно выбивая силы ВСУ с окраин и пригородов. За последний месяц под контроль перешли населенные пункты Зализнянское, Дубово-Василевка, Берховка, Ягодное и другие города-спутники Бахмута. Перерезаны или находятся под огневым контролем все транспортные магистрали. ВСУ несут значительные потери в живой силе и технике", — заявил он.

По его словам, украинские подразделения продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. В результате бои идут практически за каждый дом. При этом противник пытается применять различные хитрости в попытках замедлить наступление "музыкантов".

"Формирования ВСУ заваливают первые этажи зданий мусором, среди которого размещают зажигательные вещества вроде коктейля Молотова. В случае отхода с позиций эти горючие материалы поджигаются, чтобы затруднить продвижение "вагнеровцев". Используют это как дымовую и огневую завесу, чтобы бойцы не могли заходить в здания и эффективно уничтожать живую силу противника", — отметил военкор.

Также он подчеркнул, что подобная тактика пока не принесла ВСУ заметного успеха.

Линин добавил, что штурм города осложняется наличием разветвленной сети подземных коммуникаций, которые украинская армия использует для укрытия личного состава, вооружений и боеприпасов.

Еще одной сложностью является присутствие в Бахмуте значительного количества мирных граждан, которые, несмотря на ожесточенные бои, остались в городе в надежде дождаться прихода русской армии. Поэтому одной из важнейших задач для бойцов "оркестра" является эвакуация людей.

В настоящее время ЧВК "Вагнер" контролирует значительную часть городской застройки Бахмута, а также развивает наступление к юго- и северо-западу от города. Накануне стало известно, что подразделения "оркестра" освободили село Зализнянское.