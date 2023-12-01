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WSJ: Израиль планирует операцию по ликвидации лидеров ХАМАС за границей
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  • Опубликована сегодня в 0:47

WSJ: Израиль планирует операцию по ликвидации лидеров ХАМАС за границей

Израиль готовится к проведению тайных операций по выслеживанию и ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС в различных странах мира после окончания военной кампании в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По их утверждениям, разведывательные службы по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху разрабатывают планы по отслеживанию лидеров ХАМАС, особенно в Ливане, Турции и Катаре.

Однако газета предупреждает, что направленные убийства за границей могут нарушить международное право и вызвать ответные меры со стороны стран, на территории которых будут осуществляться эти операции без согласия местных властей.

Ранее журналист Сеймур Херш сообщил о беспощадном преследовании Израилем членов семей политических и военных лидеров ХАМАС, включая жен и детей. Примечательно, что Нетаньяху выдвинул целью уничтожение всего руководства ХАМАС.

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