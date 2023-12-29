Создана технология беспроводной связи через видимый свет

Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет, обеспечивающий широкополосную связь. Эти исследования были опубликованы в научном журнале Advanced Materials (AdMa).
Специалисты утверждают, что созданная ими технология, получившая название Li-Fi, способна превзойти скорость современных Wi-Fi-сетей более чем в 100 раз. Она использует уже существующее освещение, что исключает необходимость в дополнительных устройствах.
Одной из проблем для развития Li-Fi была интерференция, вызванная наложением электромагнитных волн видимого света одинаковой длины. Инженеры решили эту проблему, объединив органические светодиоды красного, синего и зеленого цветов в лампы, имитирующие обычное освещение с минимальными зонами интерференции.
Разработанный командой метод обеспечивает значительно более низкий коэффициент ошибок при передаче данных, чем у традиционных источников света.
"Мы рассматриваем эту технологию как потенциально полезный инструмент для различных отраслей промышленности, предлагая новое поколение беспроводной связи через традиционные системы освещения", — отметил руководитель исследования, профессор Дэ Сунчун.
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