Ученые разработали добавку для продления жизни

Научные исследования, проведенные на мышах, демонстрируют потенциал пищевой добавки с астаксантином для продления жизни. Эксперимент показал, что данная добавка эффективно снижает воспаление и увеличивает продолжительность жизни мышей на 12%.
Результаты исследования были представлены на саммите ONEFUTURE и опубликованы в журнале GeroScience. Препарат, содержащий астаксантин, продлил жизнь мышам среднего возраста на 8-12%, особенно у самцов. Астаксантин, являющийся антиоксидантом, обладает способностью нейтрализовывать молекулы-радикалы, повреждающие клетки. Разработка данной добавки заняла около 25 лет, исследования на людях будут необходимы для подтверждения ее безопасности и эффективности. Астаксантин, входящий в класс каротиноидов, обнаруживается в панцирях морских ракообразных, таких как креветки, сообщает Газета.Ру.
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