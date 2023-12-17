Logo
Ученые разработали добавку для продления жизни
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:12

Ученые разработали добавку для продления жизни

Научные исследования, проведенные на мышах, демонстрируют потенциал пищевой добавки с астаксантином для продления жизни. Эксперимент показал, что данная добавка эффективно снижает воспаление и увеличивает продолжительность жизни мышей на 12%.

Результаты исследования были представлены на саммите ONEFUTURE и опубликованы в журнале GeroScience. Препарат, содержащий астаксантин, продлил жизнь мышам среднего возраста на 8-12%, особенно у самцов. Астаксантин, являющийся антиоксидантом, обладает способностью нейтрализовывать молекулы-радикалы, повреждающие клетки. Разработка данной добавки заняла около 25 лет, исследования на людях будут необходимы для подтверждения ее безопасности и эффективности. Астаксантин, входящий в класс каротиноидов, обнаруживается в панцирях морских ракообразных, таких как креветки, сообщает Газета.Ру.

Мир

В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий

В Китае разработали новый вариант одежды для космических путешествий

В Китае была разработана инновационная одежда, предназначенная для обеспечения комфорта во время межпланетных путешествий. Эта уникальная система, созданная группой китайских ученых из Университета Нанкай, базируется на гибких солнечных батареях и способна регулировать температуру внутри одежды в течение суток.

Читать полностью
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные

Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные

Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.

Читать полностью

Общество

Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата

Посол Турции в РФ Танжу Бильгич подтвердил сохранение формата "все включено" в отелях Турции и в 2024 году

Он отметил, что многие российские туристы предпочитают посещать Турцию, где предоставляются различные типы размещения, включая "все включено". Посол выразил уверенность в том, что отели, предлагающие этот формат, продолжат предоставлять его и в следующем году, обеспечивая туристам разнообразные варианты размещения, сообщает ТАСС.

Читать полностью
Ученые: извлечение тромба из легочной артерии быстро восстанавливает кровоток

Ученые: извлечение тромба из легочной артерии быстро восстанавливает кровоток

Исследование, опубликованное в JSCAI, выявило, что механическое удаление тромба из легочной артерии с использованием катетера эффективно и безопасно восстанавливает кровоток. Эксперимент включал 63 участника с высоким риском тромбоэмболии легочной артерии.

Читать полностью

Новости