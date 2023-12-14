Ученые: жизнь людей с ипохондрией в среднем на 5 лет короче

Люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, как выявили шведские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry. Проведенный анализ данных 4129 человек с ипохондрией показал, что они имеют повышенный риск ранней смерти (от 5,5 до 8,5 на 1000 человек) и средняя продолжительность их жизни короче на пять лет. Несмотря на регулярные медицинские осмотры, риск сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний увеличился, хотя риск развития рака остался прежним, сообщает МедЗдрав.Инфо.