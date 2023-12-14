Ученые: жизнь людей с ипохондрией в среднем на 5 лет короче

Люди с ипохондрией живут в среднем на пять лет меньше, как выявили шведские ученые в исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry. Проведенный анализ данных 4129 человек с ипохондрией показал, что они имеют повышенный риск ранней смерти (от 5,5 до 8,5 на 1000 человек) и средняя продолжительность их жизни короче на пять лет. Несмотря на регулярные медицинские осмотры, риск сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний увеличился, хотя риск развития рака остался прежним, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Американский диетолог выделила критерии выбора вина на праздники
Американский диетолог Дебби Петитпейн определила самое полезное вино для зимних праздников, обозначив ключевые критерии выбора. Согласно ее рекомендациям, предпочтение следует отдавать сухому белому вину или винам из холодных регионов, так как они содержат меньше сахара и алкоголя.
Два пропускных пункта открываются на границе Финляндии и России
На данный момент на одном из них ожидают пропуска как легковые автомобили, так и фуры.
Ученые создали материал, уничтожающий бактериальные биопленки
Ученые создали материал на основе наночастиц серебра и фосфорно-молибденовой кислоты, способный уничтожать бактерии и их биопленки. Эксперименты на культурах золотистого стафилококка, синегнойной палочки и Acinetobacter baumannii показали, что материал значительно снижает их жизнеспособность.
Ученые обнаружили связь между ранним подъемом у людей и неандертальцами
Ученые обнаружили связь между предпочтением раннего пробуждения у современного человека и наследственностью от неандертальцев. Исследование, проведенное на генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка, выявило, что склонность к раннему подъему связана с укороченным восприятием суток.