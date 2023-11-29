Ученые США нашли новое лекарство, продлевающее жизнь: пока лишь собакам

Отдел ветеринарии FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрил проведение клинических исследований инновационного инъекционного препарата, который, по замыслу его создателей, направлен на увеличение продолжительности жизни собак.

Компания, разрабатывающая препарат, сохраняет подробности в секрете, но утверждает, что инъекции будут осуществляться каждые 3-6 месяцев, и механизм действия препарата заключается в подавлении IGF-1, инсулиноподобного фактора роста, ускоряющего процессы старения. Профессор биологии из университета Джорджа Мэйсона в США, Анна Баранова, раскрыла эту информацию в своем Telegram-канале. Средняя продолжительность жизни собак крупных пород существенно меньше, чем у мелких, исходя из эволюционного отбора, который привел к высокому уровню IGF-1 у крупных пород. Исследователи стремятся найти лекарство, способное уравновесить уровень IGF-1.

Предполагается, что кандидатура на применение препарата будет предложена собакам старше 7 лет и весом более 18 килограмм. Препарат будет доступен не только в форме инъекций, но и в виде таблеток. Планируется выпустить препарат на рынок в 2026 году.