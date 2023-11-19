Рецепт загадки: химики приблизились к раскрытию тайны зарождения жизни на Земле

Происхождение жизни на нашей планете остается одной из загадок, над которой ученые размышляют веками. Несмотря на множество неясностей в существующей теории, специалисты выстроили последовательность событий, которая, по их мнению, привела к появлению жизни на Земле, сообщает Время России.

Эксперт подчеркнул, что возникновение клетки не могло быть случайным. Это становится очевидным при более детальном анализе клеточной структуры. Однако появлению клеток, вероятно, предшествовали более примитивные организмы, идеально подходящие для самовоспроизведения. Многие биологи считают, что таким "базовым элементом" была РНК.

Важно отметить, что в настоящее время ученые практически отказались от идеи обнаружения той самой молекулы, которая стала прародительницей "жизни". Вместо этого их усилия сосредоточены на поиске "сообществ" из различных РНК, способных образовывать более сложные цепочки.

Существующие теории оказываются под угрозой, учитывая, что образование новых молекул, вероятно, происходило не в стерильных условиях лабораторий, а на планете, находившейся в полном хаосе. Это усложняет представление о механизме зарождения жизни.