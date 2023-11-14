Ученые подтвердили возможность поступления жизни на Землю из космоса

Астрофизики Самарского университета имени Королева, в сотрудничестве с американскими коллегами, теоретически и экспериментально утверждают, что органические вещества, способные создать условия для зарождения жизни, могли возникнуть в космосе и достигнуть Земли с метеоритами, сообщает РИА Новости.
По мнению астрофизиков, в ранних формах жизни должны были присутствовать биомолекулы в форме РНК и аминокислот. Ключевую роль в стабилизации и копировании РНК играют ионы металлов. Современные клетки для транспортировки ионов используют специальные белки, но такие структуры, слишком сложные и крупные, вряд ли существовали в период формирования первых протоклеток. По мнению ученых, в древних клетках ионы могли передвигаться при помощи хелатирующих агентов, возникших в межзвездном льду космоса и попавших на Землю вместе с метеоритами.
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных
В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Этот проект стал результатом совместной работы Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает издание South China Morning Post.
На официальном YouTube-канале PlayStation был выпущен свежий трейлер предстоящей игры "Аватар: Границы Пандоры"
В этот раз видео посвящено уникальным особенностям проекта, которые будут доступны геймерам, использующим игровые системы от Sony, сообщает Российская Газета.
2ГИС выполнил значительное обновление версии своего приложения для мультимедийных экранов автомобилей
В свете растущих продаж новых автомобилей в России, оснащенных мультимедийными системами поддержки CarPlay и Android Auto, 2ГИС тщательно обновила картографическую версию приложения для этих платформ.
Использование искусственного интеллекта для добычи кислорода на Марсе может обеспечить будущую колонизацию
Китайские ученые разработали метод, при помощи которого искусственный интеллект (ИИ) способен добывать необходимые материалы для производства кислорода, используя марсианские руды.