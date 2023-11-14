Ученые подтвердили возможность поступления жизни на Землю из космоса

Астрофизики Самарского университета имени Королева, в сотрудничестве с американскими коллегами, теоретически и экспериментально утверждают, что органические вещества, способные создать условия для зарождения жизни, могли возникнуть в космосе и достигнуть Земли с метеоритами, сообщает РИА Новости.

По мнению астрофизиков, в ранних формах жизни должны были присутствовать биомолекулы в форме РНК и аминокислот. Ключевую роль в стабилизации и копировании РНК играют ионы металлов. Современные клетки для транспортировки ионов используют специальные белки, но такие структуры, слишком сложные и крупные, вряд ли существовали в период формирования первых протоклеток. По мнению ученых, в древних клетках ионы могли передвигаться при помощи хелатирующих агентов, возникших в межзвездном льду космоса и попавших на Землю вместе с метеоритами.