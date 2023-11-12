Ученые из Мадрида выявили общие черты характера у долгожителей

Исследование, представленное в Journal of Happiness Studies, включало участие более 14 тысяч людей в возрасте от 100 до 107 лет. В рамках исследования проводилось тестирование для выявления ключевых черт характера.
Результаты подтвердили наличие 19 общих черт среди долгожителей, включая честность, стремление к обучению, высокий уровень интеллекта, активность, религиозность, смелость, чувство юмора и другие, сообщает Юность Сибири.
Особенно выделяется роль любознательности как одной из ключевых черт, способствующих долголетию. Предполагается, что эти черты играют важную роль в сохранении здоровья, включая здоровье мозга.
Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы более глубоко понять факторы, обуславливающие долгий жизненный путь.
Океанологи обнаружили самый крупный подводный водопад на Земле
Этот удивительный феномен находится под поверхностью Датского пролива и превосходит своими размерами даже самый высокий наземный водопад Анхель в Венесуэле. Известный как "Водопад Датского пролива", его высота достигает 3500 метров, а ширина впечатляет – около 160 километров, сообщает Аргументы И Факты.
Ученые проводят поиски тайного "зала знаний" под Большим сфинксом в Египте
Ученые проводят поиски тайного "зала знаний" под Большим сфинксом в Египте, исходя из предположения, что под этим древним сооружением могут скрываться не только тайные помещения, но и, возможно, сокровища легендарной Атлантиды, сообщает Газета.Ру.
В новом сезоне арктических экспедиций "Роснефть" достигла значительных успехов
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