Ученые из Мадрида выявили общие черты характера у долгожителей

Исследование, представленное в Journal of Happiness Studies, включало участие более 14 тысяч людей в возрасте от 100 до 107 лет. В рамках исследования проводилось тестирование для выявления ключевых черт характера.

Результаты подтвердили наличие 19 общих черт среди долгожителей, включая честность, стремление к обучению, высокий уровень интеллекта, активность, религиозность, смелость, чувство юмора и другие, сообщает Юность Сибири.

Особенно выделяется роль любознательности как одной из ключевых черт, способствующих долголетию. Предполагается, что эти черты играют важную роль в сохранении здоровья, включая здоровье мозга.

Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы более глубоко понять факторы, обуславливающие долгий жизненный путь.