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  • Опубликована сегодня в 6:23

Си Цзиньпина в третий раз избрали на должность председателя КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Об этом говорят итоги голосования.

Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования. Известно, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

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