Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Об этом говорят итоги голосования.
Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования. Известно, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
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