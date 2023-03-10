Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Об этом говорят итоги голосования.

Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования. Известно, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.