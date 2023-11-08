Врач Худякова назвала низкое либидо среди неочевидных симптомов больной щитовидки

Доктор Мария Худякова подчеркнула, что снижение интереса к радостям жизни и ощущение низкой энергии или тонуса потенциально могут свидетельствовать о заболевании щитовидной железы. Проблемы, связанные с щитовидной железой, часто проявляются едва заметными симптомами, которые могут быть ошибочно приняты за другие состояния или отнесены на счет общей усталости. Доктор Худякова отметила несколько неочевидных симптомов, связанных с проблемами щитовидной железы:

Переутомление и слабость: Люди с заболеваниями щитовидной железы могут испытывать повышенную утомляемость, слабость, сонливость, трудности с концентрацией внимания, беспокойство и бессонницу. Эти симптомы являются не только результатом напряженного или нерегулярного образа жизни, но также могут быть связаны со сбоями в уровне гормонов щитовидной железы.

Низкое либидо и слабая потенция: Дисфункция щитовидной железы может привести к снижению либидо и проблемам с потенцией как у мужчин, так и у женщин.

Нарушения менструального цикла: Заболевания щитовидной железы могут вызывать нарушения менструального цикла у женщин.

Желудочно-кишечные проблемы: Проблемы со щитовидной железой могут повлиять на опорожнение кишечника, приводя либо к запору, либо к диарее.

Выпадение волос: Чрезмерное выпадение волос может быть еще одним неочевидным симптомом заболевания щитовидной железы.

Проблемы с кожей: Проблемы, связанные с кожей, не редкость при заболеваниях щитовидной железы.

Когда люди испытывают симптомы, указывающие на проблемы, связанные с щитовидной железой, рекомендуется сдать анализ крови для измерения уровня гормонов щитовидной железы. Основываясь на результатах теста, врач может порекомендовать соответствующее лечение или вмешательства для лечения заболеваний щитовидной железы.