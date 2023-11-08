Врач Худякова назвала низкое либидо среди неочевидных симптомов больной щитовидки

Доктор Мария Худякова подчеркнула, что снижение интереса к радостям жизни и ощущение низкой энергии или тонуса потенциально могут свидетельствовать о заболевании щитовидной железы. Проблемы, связанные с щитовидной железой, часто проявляются едва заметными симптомами, которые могут быть ошибочно приняты за другие состояния или отнесены на счет общей усталости. Доктор Худякова отметила несколько неочевидных симптомов, связанных с проблемами щитовидной железы:
- Переутомление и слабость: Люди с заболеваниями щитовидной железы могут испытывать повышенную утомляемость, слабость, сонливость, трудности с концентрацией внимания, беспокойство и бессонницу. Эти симптомы являются не только результатом напряженного или нерегулярного образа жизни, но также могут быть связаны со сбоями в уровне гормонов щитовидной железы.
- Низкое либидо и слабая потенция: Дисфункция щитовидной железы может привести к снижению либидо и проблемам с потенцией как у мужчин, так и у женщин.
- Нарушения менструального цикла: Заболевания щитовидной железы могут вызывать нарушения менструального цикла у женщин.
- Желудочно-кишечные проблемы: Проблемы со щитовидной железой могут повлиять на опорожнение кишечника, приводя либо к запору, либо к диарее.
- Выпадение волос: Чрезмерное выпадение волос может быть еще одним неочевидным симптомом заболевания щитовидной железы.
- Проблемы с кожей: Проблемы, связанные с кожей, не редкость при заболеваниях щитовидной железы.
Когда люди испытывают симптомы, указывающие на проблемы, связанные с щитовидной железой, рекомендуется сдать анализ крови для измерения уровня гормонов щитовидной железы. Основываясь на результатах теста, врач может порекомендовать соответствующее лечение или вмешательства для лечения заболеваний щитовидной железы.
Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС
Грузия продолжит свое стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) после того, как Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в члены ЕС.
ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России
Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Авто.ру»: подержанные автомобили подорожали в России за год на 21%
В начале ноября средняя стоимость используемых автомобилей в России составила 2,18 млн рублей.
Новогодние Мальдивы подешевели на 40%
В удивительном повороте событий многие отели в Мальдивах предлагают специальные акции на зимний сезон 2023/2024 и предстоящий новый год.