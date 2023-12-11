Прокатчика фильма "Эпизоды" оштрафовали на 1 млн рублей за ЛГБТ-сцены

Таганский суд в Москве наложил штраф в размере 1 миллион рублей на компанию ООО "Телеагентство русский репортаж" за показ фильма "Эпизоды" без соответствующей маркировки возрастного ограничения 18+ на их канале. Об этом говорится в тексте решения суда, ознакомившегося с которым ТАСС.

"ООО "Телеагентство русский репортаж" было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП (распространение информации с нетрадиционными сексуальными отношениями среди несовершеннолетних с использованием интернета) и оштрафовано на сумму 1 000 000 рублей (один миллион рублей)", — говорится в документе. В нем также отмечается, что представитель компании явился на заседание суда и признал вину.

По материалам дела, причиной возбуждения стало то, что телеканал KinoLiving, принадлежащий кинопрокатчику, показал 20 мая 2023 года 5-й эпизод сериала "Эпизоды" с маркировкой информационной продукции 16+.