Белорусские летчики успешно завершили подготовку на штурмовых самолетах Су-25, включая применение специальных боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ходе подготовки они прошли как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных инструкторов из России. Это позволило улучшить практические навыки летного состава и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, включая специальные боеприпасы, говорится в сообщении.