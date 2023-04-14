Белорусские летчики успешно завершили подготовку на штурмовых самолетах Су-25, включая применение специальных боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ходе подготовки они прошли как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных инструкторов из России. Это позволило улучшить практические навыки летного состава и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, включая специальные боеприпасы, говорится в сообщении.
Медведев не полез за словом в карман и жестко ответил Моравскому насчет войны НАТО против России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил польскому премьеру Матеушу Моравецкому, заявившему, что у Украины есть право на удары по России и что НАТО быстро победит в гипотетической войне с РФ.
Конфликт вокруг Тайваня может стать кошмарным сценарием для Европы
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что возможный конфликт вокруг Тайваня стал бы кошмарным сценарием для всего мирового сообщества и особенно для Германии.
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"