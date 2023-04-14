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  • Опубликована сегодня в 14:17

Белорусские летчики успешно прошли допподготовку для управления Су-25, несущими специальные боезаряды

Белорусские летчики успешно завершили подготовку на штурмовых самолетах Су-25, включая применение специальных боеприпасов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ходе подготовки они прошли как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных инструкторов из России. Это позволило улучшить практические навыки летного состава и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, включая специальные боеприпасы, говорится в сообщении.

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