Отряды ВСУ пытались поджечь территорию Серебрянского лесничества и тем самым затруднить продвижение российских войск. Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.

"Используя бочки с горючей смесью и сухой валежник, предварительно рассчитав розу ветров, украинские боевики попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям", — цитирует Марочко РИА "Новости".

По его словам, ввиду большой влажности и снежного покрова, задумка поджигателей не удалась, и после непродолжительного горения пламя погасло.