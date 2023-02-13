Отряды ВСУ пытались поджечь территорию Серебрянского лесничества и тем самым затруднить продвижение российских войск. Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.
"Используя бочки с горючей смесью и сухой валежник, предварительно рассчитав розу ветров, украинские боевики попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям", — цитирует Марочко РИА "Новости".
По его словам, ввиду большой влажности и снежного покрова, задумка поджигателей не удалась, и после непродолжительного горения пламя погасло.
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