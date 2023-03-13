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  • Опубликована сегодня в 13:24

Марочко не исключил, что немецкие танки Leopard уже подтянули на линию соприкосновения

Немецкие танки Leopard 2 пока не были замечены на линии боевого соприкосновения, однако это не значит, что техника еще не поступила в распоряжение ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Что касается немецких танков Leopard, которые западные страны якобы уже передали Украине, то мы на данный момент пока не заметили их на линии соприкосновения. Однако это обстоятельство ни о чем не говорит. Может они уже и стоят на вооружении отдельных частей ВСУ в Луганской области", - отметил Марочко.

Известно, ранее несколько стран в том числе Германия, Польша и Норвегия сообщили, что передали Украине современные танки производства ФРГ.

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