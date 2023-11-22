Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.11.2023 : 88,1648
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.11.2023 : 96,1475
Терапевт Драпкина объяснила необходимость употребления в пищу чечевицы
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 0:11

Терапевт Драпкина объяснила необходимость употребления в пищу чечевицы

Терапевт и профессор Оксана Драпкина подчеркнула, что употребление чечевицы в пищу может значительно улучшить состояние кишечного тракта и стабилизировать уровень сахара в крови, особенно в зимний период.

Она пояснила, что чечевица является отличным источником растительного белка, что делает ее особенно полезной. Еще одним плюсом чечевицы является высокое содержание фолиевой кислоты и витаминов группы В. Кроме того, бобовые богаты клетчаткой, которая способствует развитию полезной микрофлоры в кишечнике.

Драпкина подчеркнула, что употребление чечевицы благотворно влияет на баланс сахара в крови, благодаря высокому содержанию сложных углеводов. Касательно микроэлементов, чечевица обеспечивает организм марганцем и цинком.

"Высокое содержание меди и железа помогает предотвратить железодефицитную анемию, а калий нормализует работу сердца и мышц" — сказала врач.

Также в составе чечевицы присутствуют антиоксиданты полифенолы, обладающие противоопухолевым эффектом и улучшающие защиту от рака.

Эксперт подчеркнула важность правильной приготовки чечевицы и отметила, что в некоторых случаях она может быть противопоказана при определенных заболеваниях.

Мир

РИА Новости: надбавка Болгарии на транзит газа обойдется странам ЕС в 25% цены

РИА Новости: надбавка Болгарии на транзит газа обойдется странам ЕС в 25% цены

Болгария ввела налог на транзит российского газа через свою территорию, что повлечет за собой увеличение стоимости газа для стран Евросоюза, принимающих поставки по "Турецкому потоку".

Читать полностью
В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Норвегия готова закрыть пункт пропуска на границе с Россией, следуя примеру Финляндии. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стёре, ссылаясь на телеканал TV2.

Читать полностью

Общество

EMBO Reports: старение связано с неспособностью клеток удалять патогены

EMBO Reports: старение связано с неспособностью клеток удалять патогены

Исследование ученых из Университета Осаки выявило, что процесс старения на клеточном уровне связан с неспособностью организма удалять ненужные или поврежденные компоненты, а также патогены в процессе микроаутофагии.

Читать полностью
Врач Дума рассказала, что чтение и раскраски помогают в профилактике деменции

Врач Дума рассказала, что чтение и раскраски помогают в профилактике деменции

Невролог Светлана Дума подчеркнула, что чтение, раскраски и другие виды творчества могут помочь в профилактике старческого слабоумия.

Читать полностью

Новости