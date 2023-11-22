Терапевт Драпкина объяснила необходимость употребления в пищу чечевицы

Терапевт и профессор Оксана Драпкина подчеркнула, что употребление чечевицы в пищу может значительно улучшить состояние кишечного тракта и стабилизировать уровень сахара в крови, особенно в зимний период.

Она пояснила, что чечевица является отличным источником растительного белка, что делает ее особенно полезной. Еще одним плюсом чечевицы является высокое содержание фолиевой кислоты и витаминов группы В. Кроме того, бобовые богаты клетчаткой, которая способствует развитию полезной микрофлоры в кишечнике.

Драпкина подчеркнула, что употребление чечевицы благотворно влияет на баланс сахара в крови, благодаря высокому содержанию сложных углеводов. Касательно микроэлементов, чечевица обеспечивает организм марганцем и цинком.

"Высокое содержание меди и железа помогает предотвратить железодефицитную анемию, а калий нормализует работу сердца и мышц" — сказала врач.

Также в составе чечевицы присутствуют антиоксиданты полифенолы, обладающие противоопухолевым эффектом и улучшающие защиту от рака.

Эксперт подчеркнула важность правильной приготовки чечевицы и отметила, что в некоторых случаях она может быть противопоказана при определенных заболеваниях.