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В Ленобласти 14-летняя девочка-подросток готовится к родам от своего 13-летнего друга
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  • Опубликована сегодня в 20:38

В Ленобласти 14-летняя девочка-подросток готовится к родам от своего 13-летнего друга

﻿В Ленинградской области 13-летняя девочка забеременела от 12-летнего мальчика, что делает их одной из самых молодых пар в России, подготавливающейся к появлению первенца. Об этом сообщает информационный канал "Mash на Мойке" в Telegram.

На 31-й неделе беременности 18 января 14-летняя пациентка обратилась во Всеволжскую районную больницу. Врачи выяснили, что беременность началась, когда ей было всего 13 лет, от знакомого 12-летнего мальчика. Весной 2023 года родственники данной пары устроили свадьбу. Согласно данным канала, такие события соответствуют традициям народа, принадлежащего этим детям.

Информация о молодых супругах была передана в Следственный комитет России со стороны больницы.

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