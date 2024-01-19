В Москве объем производства лекарственных средств и материалов увеличился на 47,2% за 11 месяцев 2023 года по сравнению с января по ноябрь 2022 года.
- Сегодня в Москве 95 предприятий специализируются на выпуске лекарств. За 11 месяцев 2023 года они увеличили производство на 47,2 процента. Кроме того, столичные фармпредприятия за январь - ноябрь прошлого года отгрузили товаров более чем на 228 миллиардов рублей, что на 8,3 процента больше, чем в 2022-м, - приводится цитата заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова на портале Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Сегодня в российской столице производят различные препараты - гормональные, противоопухолевые, а также иммуномодуляторы. В Москве выпускают медикаменты для лечения сердечно-сосудистой системы, нервной системы и др.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сравнил объем производства лекарств в столице за последние 5 лет. Оказалось, что рост составил почти 2,5 раза, сообщается в телеграм-канале С. Собянина.
Всего в Москве на 95 фармацевтических предприятий трудятся более 15 тысяч человек.
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