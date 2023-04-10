Отечественные фармацевтические компании получат государственную поддержку для разработки лекарств, которые заменят импортные аналоги, под патентной защитой. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, предусмотрено, что государство выделит субсидии для фармпроизводителей на проведение исследований и регистрацию новых препаратов, отметил глава российского Кабмина.