Варшава отказалась комментировать информацию о создаваемом на Украине спецподразделении, состоящим из граждан Польши.
В четверг польское издание Onet сообщило о том, что на Украине создается подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши.
"Я не буду это комментировать эту информацию, потому что она содержит много неточностей. А неточности служат для дезинформации", — заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.
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