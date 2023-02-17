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  • Опубликована сегодня в 14:00

Варшава не стала комментировать информацию о "Польском легионе"

Варшава отказалась комментировать информацию о создаваемом на Украине спецподразделении, состоящим из граждан Польши.

В четверг польское издание Onet сообщило о том, что на Украине создается подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши.

"Я не буду это комментировать эту информацию, потому что она содержит много неточностей. А неточности служат для дезинформации", — заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

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