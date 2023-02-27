Первая леди США Джилл Байден выразила надежду в том, что ее муж президент Джо Байден пойдет на второй срок в 2024 году, и заявила, что всецело его в этом поддерживает.
Байден пока воздерживается от официального объявления об участии в президентской гонке, но дает понять, что намерен переизбираться, передает РИА "Новости".
Во время своего интервью CNN Джилл Байден оговорилась, что последнее слово остается за самим президентом, и что бы он ни решил, семья будет на его стороне.
Польша Германия и США проведут совместные военные учения
НАТО хочет сделать вид, что не так слабо
ВСУ несут большие потери в районе Красного Лимана
Об этом сообщил военно-полевой медик из Латвии Сармите Цируле.
Дипломы бакалавра будут равнозначны дипломам о полном высшем образовании
Как заявил помощник президента России Фурсенко, в СССР все выпускники ВУЗов считались дипломированными специалистами: "то же самое будет и сейчас"
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.