Первая леди США Джилл Байден выразила надежду в том, что ее муж президент Джо Байден пойдет на второй срок в 2024 году, и заявила, что всецело его в этом поддерживает.

Байден пока воздерживается от официального объявления об участии в президентской гонке, но дает понять, что намерен переизбираться, передает РИА "Новости".

Во время своего интервью CNN Джилл Байден оговорилась, что последнее слово остается за самим президентом, и что бы он ни решил, семья будет на его стороне.