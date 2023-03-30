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  • Опубликована сегодня в 13:31

У двух будущих атомным ледоколов России появилось название - "Камчатка" и "Сахалин"

"Камчатка" и "Сахалин" - названия будущих атомных ледоколов, которые были выбраны с помощью капитанов атомоходов. Об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

На такую новость отреагировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сказав, что приветствует данное решение.

"Наш регион славится своей невероятной природой, включая вулканы, горы, озёра, реки и моря. Название Камчатка символизирует мощь и красоту природы. Дать одному из ледоколов имя «Камчатка» - это не только уважение к нашему краю, но и к его роли в развитии России"

Закладка атомохода «Камчатка» запланирована на май 2024 года, ледокола «Сахалин» - на осень 2025 года.

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