В Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Жириновскому. Событие было приурочено к годовщине смерти известного российского политика.

Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Жириновский до сих пор жив, как живы и его идеи. О каких именно идеях идет речь, политик не уточнил.

На мероприятии присутствовали члены партии, в том числе Виктор Бут, родственники Жириновского, а также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.