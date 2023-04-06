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  • Опубликована сегодня в 13:55

В Москве открыли памятник Жириновскому

В Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Жириновскому. Событие было приурочено к годовщине смерти известного российского политика.

Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Жириновский до сих пор жив, как живы и его идеи. О каких именно идеях идет речь, политик не уточнил.

На мероприятии присутствовали члены партии, в том числе Виктор Бут, родственники Жириновского, а также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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