В Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Жириновскому. Событие было приурочено к годовщине смерти известного российского политика.
Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Жириновский до сих пор жив, как живы и его идеи. О каких именно идеях идет речь, политик не уточнил.
На мероприятии присутствовали члены партии, в том числе Виктор Бут, родственники Жириновского, а также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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