Суд официально зарегистрировал иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей

Иск на сумму 1 млрд рублей против блогера Насти Ивлеевой был официально принят к рассмотрению в суде.

Ранее суд отклонил аналогичный иск на эту сумму, инициатором которого был актёр Александр Иншаков.

Новый иск был подан группой лиц, представляющих интересы ПАО "МТС", в связи с организацией "голой вечеринки" Ивлеевой.