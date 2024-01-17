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Суд официально зарегистрировал иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей
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  • Опубликована сегодня в 0:14

Суд официально зарегистрировал иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей

Иск на сумму 1 млрд рублей против блогера Насти Ивлеевой был официально принят к рассмотрению в суде.

Ранее суд отклонил аналогичный иск на эту сумму, инициатором которого был актёр Александр Иншаков.

Новый иск был подан группой лиц, представляющих интересы ПАО "МТС", в связи с организацией "голой вечеринки" Ивлеевой.

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