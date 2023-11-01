Представитель: Фридман удовлетворен закрытием испанским судом дела против него

Дело против Михаила Фридмана, возбужденное в 2019 году в связи с банкротством испанской технологической компании Zed Group, было закрыто из-за отсутствия доказательств его причастности. Представитель Фридмана выразил удовлетворение бизнесмена решением испанского суда.

"Михаил Фридман удовлетворен решением испанского суда. Это служит наглядным примером того, как восторжествовало независимое правосудие. К сожалению, в последнее время не всегда наблюдаются случаи решительных и честных судебных решений, на которые не влияют политические обстоятельства", — заявил РБК представитель бизнесмена.

Национальный суд Испании недавно закрыл дело против Фридмана, касающееся банкротства Zed Group в 2016 году. Первоначально суд подозревал Фридмана в принадлежности к преступной организации и растрате имущества, но пришел к выводу, что убедительных доказательств в поддержку этих утверждений недостаточно.

Уголовное дело против Фридмана было возбуждено в 2019 году, когда прокуратура Испании утверждала, что, будучи акционером Zed WorldWide, занимающейся разработкой игр и мобильных приложений, бизнесмен предпринял действия, направленные на ухудшение финансового положения компании и приобретение ее за 20 миллионов евро, несмотря на то, что фактическая стоимость корпорации составляла 1,2 миллиарда евро.

Впоследствии Zed WorldWide объединилась с ЗАО "Темафон" и ЗАО "Тематика", образовав Zed+. В октябре 2019 года Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу Zed Group, категорически отрицая обвинения. Он заявил, что ему ничего не известно о каких-либо незаконных планах по приобретению Zed, его причастности к ним или инструкциях по их осуществлению. Миллиардер также утверждал, что дело было основано на поддельных документах, представленных одним из бывших владельцев компании Пересемом Долсетом.