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Лавров: В боях на Украине участвуют кадровые военные НАТО
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  • Опубликована сегодня в 17:28

Лавров: В боях на Украине участвуют кадровые военные НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил мнение, что на Украине были замечены солдаты НАТО. По словам политика во время интервью на Первом канале, у России есть все основания считать, что кадровые бойцы участвовали в боях.

- Не могу утверждать стопроцентно, под присягой, - деликатно выразился Лавров. - Но есть все основания полагать, что кадровые военные стран НАТО на Украине воюют.

На данный момент обучение бойцов ВСУ активно проходит в некоторых странах ЕС. Там они проходят ускоренные тренировки, после чего считаются уже опытными солдатами.

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