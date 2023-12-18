Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил мнение, что на Украине были замечены солдаты НАТО. По словам политика во время интервью на Первом канале, у России есть все основания считать, что кадровые бойцы участвовали в боях.

- Не могу утверждать стопроцентно, под присягой, - деликатно выразился Лавров. - Но есть все основания полагать, что кадровые военные стран НАТО на Украине воюют.

На данный момент обучение бойцов ВСУ активно проходит в некоторых странах ЕС. Там они проходят ускоренные тренировки, после чего считаются уже опытными солдатами.