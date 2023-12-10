Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своих планах на будущее. Речь шла о дальнейшей работе на посту ведомства. Свое заявление Лавров сделал во время онлайн-выступления на Дохийском форуме.

- Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне, - сообщил политик в ответ на вопрос представителей СМИ.

Также в своем выступлении Лавров коснулся ситуации, связанной с Украиной. По его словам, Россия стала «намного сильнее».

Лавров трудится на посту министра иностранных дел уже 20 лет. В правительстве РФ его можно считать «долгожителем», так как это самый большой срок в истории современной России.