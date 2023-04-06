Первое, что произошло в ходе официального визита главыв МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию, - это рабочий ужин без галстуков вместе со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом стало известно от представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая сопроводила информацию фотографиями.

"Сергей Лавров прибыл с визитом в Анкару. Сегодня - рабочий ужин, завтра - переговоры"

Напомним, что самолет российского политика приземлился на территории Анкары в вечер четверга (6 апреля), этот визит состоялся по приглашению Чавушоглу. К текущему моменту есть информация, что главы МИД России и Турции подробно обсудят вопросы энергетики, ситуацию вокруг Украины, реализацию зерновой сделки, а также задачи по нормализации обстановки в Нагорном Карабахе и в диалоге Анкары и Дамаска.