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  • Опубликована сегодня в 16:10

Лавров посетит Турцию 6-7 апреля

В период с 6 по 7 апреля глава росийского МИД Сергей Лавров посетит Турцию и встретится со своим коллегой Мевлют Чавушоглу. В планах политика - обсудить двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Отмечается, что Лавров обговорит ситуацию в Сирии и на Украине, а также обстановку в Закавказье.

Ранее, 25 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.

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