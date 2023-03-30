В период с 6 по 7 апреля глава росийского МИД Сергей Лавров посетит Турцию и встретится со своим коллегой Мевлют Чавушоглу. В планах политика - обсудить двусторонние вопросы, в том числе торговлю и энергетику, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Отмечается, что Лавров обговорит ситуацию в Сирии и на Украине, а также обстановку в Закавказье.
Ранее, 25 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.
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