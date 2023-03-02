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  • Опубликована сегодня в 10:13

Лавров: у России и Китая далеко идущие планы сотрудничества

Политические взаимоотношения между Россией и Китаем содержат хорошую перспективу на дальнейшее развитие их двустороннего взаимодействия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на первой личной встрече с главой МИД КНР Цинь Ганом, которая прошла на полях совещания глав МИД стран - участниц Группы двадцати.

"У нас весьма далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия и, конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений"

Министр иностранных дел РФ также поздравил своего китайского коллегу с назначением на этот пост, выразив уверенность, что Цинь Ган обеспечит "преемственность и поступательное продвижение по всем направлениям, согласованным лидерами, в том числе в торгово-экономической, культурной сферах".

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