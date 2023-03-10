Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа теракты на "Северных потоках". Об этом он сообщил в эфире программы "Большая игра".

Если Запад будет блокировать расследование данного преступления, то Россия подумает, как на это ответить.