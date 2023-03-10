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  • Опубликована сегодня в 14:29

Лавров: Москва ответит на блокировку расследования терактов на «Северных потоках»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа теракты на "Северных потоках". Об этом он сообщил в эфире программы "Большая игра".

Если Запад будет блокировать расследование данного преступления, то Россия подумает, как на это ответить.

"Это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование… будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность по большому счёту", — отметил Лавров.

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