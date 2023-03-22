Лавров обсудил с главой МИД Эритреи сотрудничество в военной сфере

Состоялся разговор между главой российского МИД Сергеем Лавровым и его коллегой из Эритерии Османом Салехом Мохаммедом, смысл которого был в обсуждении сотрудничества в военной сфере.

"Говорили мы и о сотрудничестве в военной, военно-технической сфере и в целом в сфере обеспечения безопасности. Это важный аспект нашего взаимодействия"

Стоит напомнить, что посол Эритерии в Москве Петрос Цеггай Асгедом сообщил о заинтересованности государства в обучении своих военнослужащих в России.