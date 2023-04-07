Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном может осуществиться в Нью-Йорке во время визита российского политика в конце апреля. Беседа вправе состоятсья только если поступит соответствующее предложение.

"Что касается предложения о встречи с Блинкеном в Нью-Йорке, ну, он [постпред России Василий Небензя] не просто же так, на ровном месте, это сказал. Его стали спрашивать, его «домогались»: «А вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?» Ну, он и сказал, что если такая просьба поступит, мы её рассмотрим"

Лавров также отметил, что Россия не отказывается от серьезных предложений: она всегда готова идти на диалог.

Ранее от постпреда России Василия Небензя прозвучала гипотеза, что не исключена встреча глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях ООН в случае поступления запроса от США.