Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном может осуществиться в Нью-Йорке во время визита российского политика в конце апреля. Беседа вправе состоятсья только если поступит соответствующее предложение.
"Что касается предложения о встречи с Блинкеном в Нью-Йорке, ну, он [постпред России Василий Небензя] не просто же так, на ровном месте, это сказал. Его стали спрашивать, его «домогались»: «А вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?» Ну, он и сказал, что если такая просьба поступит, мы её рассмотрим"
Лавров также отметил, что Россия не отказывается от серьезных предложений: она всегда готова идти на диалог.
Ранее от постпреда России Василия Небензя прозвучала гипотеза, что не исключена встреча глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях ООН в случае поступления запроса от США.
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