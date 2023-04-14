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  • Опубликована сегодня в 12:56

Лавров на встрече глав МИД СНГ рассказал о ходе спецоперации на Украине

Во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнёров о ходе СВО на Украине.

"Лавров подробно изложил российские оценки ситуации в мире с акцентом на проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности... Проинформировал партнёров о ходе специальной военной операции на Украине"

На данный момент, как предполагает Лавров, идет нарастание попыток Запада вмешиваться в дела стран СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.

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