Лавров на встрече глав МИД СНГ рассказал о ходе спецоперации на Украине

Во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнёров о ходе СВО на Украине.

"Лавров подробно изложил российские оценки ситуации в мире с акцентом на проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности... Проинформировал партнёров о ходе специальной военной операции на Украине"

На данный момент, как предполагает Лавров, идет нарастание попыток Запада вмешиваться в дела стран СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.