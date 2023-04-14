Лавров на встрече глав МИД СНГ рассказал о ходе спецоперации на Украине

Во время заседания Совета министров иностранных дел СНГ глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнёров о ходе СВО на Украине.
"Лавров подробно изложил российские оценки ситуации в мире с акцентом на проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности... Проинформировал партнёров о ходе специальной военной операции на Украине"
На данный момент, как предполагает Лавров, идет нарастание попыток Запада вмешиваться в дела стран СНГ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.
Лавров: Объем торговли между странами СНГ вырос на 6% в прошлом году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о росте объема торговли между странами СНГ, несмотря на западные санкции в отношении России.
Президент Венесуэлы не мудрствуя лукаво послал к черту Госдеп США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы санкций со стороны США, послав представителя Госдепартамента "к черту". Об этом передает "ТАСС".
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"