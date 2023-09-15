Парламент прибалтийской Латвии утвеодил новое правительство

15 сентября однопалатный парламент Латвии утвердил новое правительство, которое возглавила Эвика Силиня. Наблюдатели отмечают, что изменения в новом кабинете министров носят незначительный характер. На поддержку состава правительства в парламенте проголосовали 53 депутата.
Представитель партии "Новое Единство", 48-летняя Эвика Силиня, предварительно объявила, что распределение должностей в правительстве и сейме будет следующим:
- "Новому Единству" достанется восемь постов,
- "Союзу зеленых и крестьян" (СЗК) — пять,
- а "Прогрессивным" — три.
Необходимо отметить, что предыдущее правительство смогло удержать свои портфели лишь 246 дней.
В выступлении перед депутатами перед голосованием, Эвика Силиня заверила коллег, что новое правительство будет работать на благо граждан Латвии, делая упор на обслуживание интересов страны и ее населения. Вместе с тем, Латвия продолжит поддерживать Украину и укреплять свои обороноспособности, придерживаясь западно-атлантической ориентации.
Партия премьера Эвики Силиньи "Новое Единство" получила ряд ключевых постов в правительстве, включая министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.
Некоторые существующие министры также сохранят свои посты, включая министра финансов Арвил Ашераденса, министра юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министра образования и науки Анду Чакшу. Пост главы МИДа занял бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, а на пост министра внутренних дел вернулся депутат сейма Рихард Козловскис. Инга Берзиня назначена министром охраны среды и регионального развития, а пост министра здравоохранения доверен врачу и депутату сейма Хосаму Абу Мери.
Партия "Союз зеленых и крестьян" (СЗК), ранее находившаяся в оппозиции, получила ключевые посты, включая спикера сейма, министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики. Партия "Прогрессивные" будет отвечать за оборону, культуру и связь в правительстве.
Журова разочарована решением Науседы лишить Дробязко литовского гражданства
Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение об аннулировании гражданства фигуристке Маргарите Дробязко
Как действия ЧВК "Вагнер" в Бахмуте сорвали контрнаступление ВСУ
Одной из наиболее значимых операций в рамках СВО стала "Бахмутская мясорубка", в ходе которой бойцы ЧВК "Вагнер" освободили город Артемовск.
АвтоВАЗ задумался о выпуске Dongfeng и Chery под маркой Lada
В конце текущего года или в начале 2024 года, российский автопроизводитель начнет подготовку к сборке новых моделей, производимых китайскими производителями, сообщает "Автоброкер клуб"
Эксперты Роскачества рассказали, как сэкономить на ипотеке
Эксперты Роскачества выделили три метода, которые помогут россиянам сэкономить на ипотечных платежах. Российская система качества, известная как Роскачество, предложила простые советы по экономии денег при приобретении квартиры в ипотеку.