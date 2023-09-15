Парламент прибалтийской Латвии утвеодил новое правительство

15 сентября однопалатный парламент Латвии утвердил новое правительство, которое возглавила Эвика Силиня. Наблюдатели отмечают, что изменения в новом кабинете министров носят незначительный характер. На поддержку состава правительства в парламенте проголосовали 53 депутата.

Представитель партии "Новое Единство", 48-летняя Эвика Силиня, предварительно объявила, что распределение должностей в правительстве и сейме будет следующим:

"Новому Единству" достанется восемь постов,

"Союзу зеленых и крестьян" (СЗК) — пять,

а "Прогрессивным" — три.

Необходимо отметить, что предыдущее правительство смогло удержать свои портфели лишь 246 дней.

В выступлении перед депутатами перед голосованием, Эвика Силиня заверила коллег, что новое правительство будет работать на благо граждан Латвии, делая упор на обслуживание интересов страны и ее населения. Вместе с тем, Латвия продолжит поддерживать Украину и укреплять свои обороноспособности, придерживаясь западно-атлантической ориентации.

Партия премьера Эвики Силиньи "Новое Единство" получила ряд ключевых постов в правительстве, включая министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.

Некоторые существующие министры также сохранят свои посты, включая министра финансов Арвил Ашераденса, министра юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министра образования и науки Анду Чакшу. Пост главы МИДа занял бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, а на пост министра внутренних дел вернулся депутат сейма Рихард Козловскис. Инга Берзиня назначена министром охраны среды и регионального развития, а пост министра здравоохранения доверен врачу и депутату сейма Хосаму Абу Мери.

Партия "Союз зеленых и крестьян" (СЗК), ранее находившаяся в оппозиции, получила ключевые посты, включая спикера сейма, министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики. Партия "Прогрессивные" будет отвечать за оборону, культуру и связь в правительстве.