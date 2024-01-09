В РФ будет закреплён единый правовой статус многодетных семей

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил о намерении правительства закрепить на федеральном уровне единый правовой статус для многодетных семей и установить основные социальные гарантии для них, как сообщает РИА Новости.

Важно отметить, что Мишустин подчеркнул необходимость закрепления унифицированного правового статуса и основных социальных гарантий для семей с множеством детей.

Кроме того, премьер отметил, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина будет продлено предоставление денежной выплаты при рождении третьего ребенка, что позволит семьям использовать этот финансовый ресурс для погашения ипотеки.

Мишустин подчеркнул, что особое внимание будет уделено вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями.

Ранее Александр Башкин, член комитета Совета федерации по конституционному законодательству, выразил мнение, что в 2024 году в России может быть окончательно закреплен единый федеральный статус для многодетных семей, что позволит им получать унифицированные льготы. Парламентарий подчеркнул, что для семей с множеством детей также будет продолжено расширение социальных гарантий с целью укрепления их социально-экономического положения.